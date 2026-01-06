三重県桑名市にある「カフェ レ ジョン ア シュヴァル」。乗馬クラブのすぐ隣にあり、今年の干支「午」を存分に楽しめるカフェと注目を集めています。 ■フランスの田舎町の家をイメージ…馬も見ながら贅沢な時間 店内では、広々とした窓の奥に馬たちを見ることが出来ます。 店長：「カウンターやテラスから間近にお馬さんが見られるのは非常に珍しいと思います」フランスの田舎町の家をイメ&#