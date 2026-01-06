ファミリーマートは1月6日、アプリ「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、「ファミマル 新潟県津南の天然水」の無料クーポンが6万名に当たるキャンペーンを開始した。「ファミマル 新潟県津南の天然水」(600ml 118円/370ml 108円)○「新潟県津南の天然水」TNFD開示を実施同社はプライベートブランド「ファミマル 新潟県津南の天然水」(370ml 108円/600ml 118円)について、自然関連財務情報開示タスクフォース(以下TNFD)の