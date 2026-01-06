鈴木憲和農林水産大臣が就任後、初めて鹿児島県内を視察し、お茶の生産現場を訪れました。生産者が大臣に支援を訴えた現場の課題とは？ （鈴木憲和農林水産大臣）「オーガニック（有機）でやった方が、生産費はかからない？」 （ヘンタ製茶・邉田孝一社長）「農薬費がかからない。茶畑はすべて有機です」 県内の生産現場を訪れたのは、去年10月に就任した鈴木憲和農林水産大臣です。真っ先に訪れたのは、おととしの荒茶