メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県郡上市白鳥町の長滝白山神社で新春恒例の六日祭が行われました。 およそ千年前から伝わる六日祭は、天井から吊るされた花笠を引き下ろし、飾り物を参拝客が奪い合うことから花奪い祭りとも呼ばれます。 花笠の高さはおよそ5ｍ、クライマックスは藁で出来た花笠の「芯」の部分の奪い合い。 花の飾り物は商売繁盛や家内安全など、福がもたらされると言われ地元の人や観光客の奪い合い