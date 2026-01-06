【あす７日（水）寒い】雪が舞うところも きょう６日（火）の関東地方は、よく晴れましたが空気が乾燥しました。 「最小湿度」は、東京１８％・さいたま市１０％・千葉市１７％・横浜市２０％まで下がり、空気はカラカラとなっています。 あす７日（水）は「雪」や「冷たい雨」が降るところがあって、最高気温は１０℃を下回り寒い一日でしょう。 、各都県５か所ずつ、 ３時間ごとのを画像で掲載しています。 雪シミュレ&#