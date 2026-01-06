秋田朝日放送 春の高校バレー男子・雄物川と女子・秋田北の試合結果です。 大会２日目の春の高校バレーは東京体育館で行われ、秋田代表の男子・雄物川と女子・秋田北がそれぞれ１回戦に臨みました。男子の雄物川は２対０で三重代表の松阪工業に勝利しました。また、女子の秋田北は埼玉の細田学園に０対２で敗れました。