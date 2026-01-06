ビルロワドガロー仏中銀総裁ドル一極集中から「多極的な通貨システム」へ、ユーロの地位向上を ビルロワドガロー仏中銀総裁 トランプ政権による政策がドルの支配的な地位を揺るがしている ・FRB（連邦準備制度理事会）の独立性への攻撃（パウエル議長への非難など） ・米国の財政規律に対する不信感 ・世界経済の統合を損なう関税の導入 米国が自国の利益のためにドル決済システムを「武器化