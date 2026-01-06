秋田朝日放送 由利本荘市で子牛の初競りが行われました。平均価格は７２万円あまりと前年より３割以上アップし、午年に牛も飛躍の好スタートとなりました。 あきた総合家畜市場では黒毛和牛の子牛２３２頭が競りにかけられました。市場には全国の肥育農家が買い付けに集まり、血統や体形などをチェックしてお目当ての子牛を競り落としていきました。今年は自然災害による影響は大きく受けませんでしたが、農家からは