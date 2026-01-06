ＴＢＳの日比麻音子アナウンサーが６日、火曜パートナーを務めるＴＢＳラジオ「アフター６ジャンクション２」（パーソナリティー・宇多丸）に生出演し、結婚したことを報告した。オープニングトーク後、日比アナは「何かを何かが視界に…こんなことを言っている場合じゃない」と動揺しながらも「ちゃんとご報告させていただきたいことがございまして、貴重な放送時間をちょうだいし、私事で大変恐縮ではございますが、このたび