7人組ボーイズグループ｢TAGRIGHT｣（読み：タグライト）が、7日からショーケース「TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-」を開催。イベントの前日にプレスコールと囲み取材を行いました。 【写真を見る】プレデビュー【 TAGRIGHT 】「本当に元気でわちゃわちゃ」夢は “3年以内にアリーナ・5年以内にドーム” 「タイプロ」参加の西山智樹と前田大輔を中心に結成 西山智樹さん、前田大輔さんは2025年6月に2人揃ってホリプロ