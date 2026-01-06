小学5年の男児を暴行しケガをさせたとして、大阪市消防局の職員の男が書類送検されました。男児がボールを拾うため男の自宅の敷地内に入ったことが、きっかけとみられています。■首を絞められ正座、4発ビンタされたか小学5年生の男子児童の写真。ほおが赤くなり、口から耳にかけて指の痕があるようにも見えます。首には赤い線状の痕が…男子児童の家族によると、大阪市の消防職員から暴行を受けたというのです。それは去年11月、