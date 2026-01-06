栃木県宇都宮市の78歳の女性が警察官を名乗る男らに「犯罪捜査のために口座の金を調べる」などと言われ、現金およそ2100万円をだまし取られました。警察は「ニセ警察官」が登場する詐欺に注意を呼びかけています。去年10月中旬ごろ、宇都宮市に住む78歳の女性の自宅に電話会社の職員を名乗る女から電話があり、女は「未納料金がある」などと話しました。女性が身に覚えのない旨を伝えたところ、突然、愛知県警の警察官を名乗る男が