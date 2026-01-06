アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）の新たな入場者特典が発表された。来場御礼入場者特典第13弾となる卓上スタンディが10日〜23日にかけて配布される。【画像】最終奥義！ブチギレ顔の胡蝶しのぶ『鬼滅の刃』名場面カットまとめ劇場などで展開していたスタンディを身近に飾れるサイズにしたアイテムで、組み立てて楽しむことができる。全国合計30万人限定で配布する。