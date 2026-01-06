1月6日午前、鳥取県と島根県で、最大震度5強を観測する地震がありました。【画像を見る】「長周期」による地震とは？実験映像を見ると…わずか23分間に6回、その後も地震は断続的に続いていて、気象庁はさらに強い揺れへの注意を呼びかけています。鳥取県・島根県で最大震度5強を観測その後も断続的に発生1月6日午前10時18分ごろ、鳥取県・島根県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。地震発生時、鳥取県・米子市にある