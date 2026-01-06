歌手の前川清（77）が、6日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。元妻の藤圭子さんの娘、歌手の宇多田ヒカルについて語った。前川が71年に結婚、翌年に離婚した元妻で13年に亡くなった歌手の藤圭子さんの娘、宇多田ヒカルについて、「テレビ番組で会ってみたい人は前川さんだっておっしゃったのを聞いた？」と、MCの黒柳徹子（92）から聞かれると、「これはビックリしましたね」と打ち明けた。続けて「私、