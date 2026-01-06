愛知県大口町のショッピングセンター。詰めかけた客が注目する先には、編み笠を被った、その名も「サックス侍」。6日、愛知県警江南署の一日署長を務めました。サックス侍は、普段は名古屋の街角や公園などで演奏を披露していて、SNSの総フォロワー数は33万人を超え、今や名古屋の観光スポットともなっています。後を絶たない特殊詐欺。愛知県内の2025年1月から11月までの認知件数は1768件と、前年から3割以上増