香川県の高校生が学校生活について県への要望をまとめ、教育長と意見交換しました。 【写真を見る】香川県の高校生が県への要望をまとめ教育長と意見交換県立アリーナでの合同体育祭や文化祭を提案 教育長室を訪れたのは、「香川県高校生徒会協議会」のメンバー10人です。協議会は、県内の高校の生徒会長などが集まり、協力して課題解決に取り組む組織で、昨年度発足したものです。きょう（6日）は体育館のエアコ