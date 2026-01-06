（台北中央社）台湾のスターラックス（星宇）航空は6日、台湾系航空会社として初めて導入したエアバスA350-1000型機の同社向け初号機をフランス・トゥールーズで受領し、同社の張国煒董事長（会長）の操縦で台湾に回送したと発表した。張董事長は同日、報道陣の取材に対し、旧正月（今年は2月17日）前にも日本線に投入するとし、最初は東京線に就航させる考えを明らかにした。翟健華・最高経営責任者（CEO）は、同型機