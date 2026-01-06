1月6日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■廃止―――――――――――――― サンケイリアルエステート投資法人 [東証Ｒ]決算月【2月、8月】1/6発表 TOBの成立を条件に株主優待制度を廃止する。 株探ニュース