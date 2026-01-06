3月3日の桃の節句を前に、広島市内ではひな人形の展示会が行なわれています。広島産業会館で行われている展示会「雛博」では女の子の健やかな成長を願うひな人形約400点が展示されています。今年のテーマは「見つかる、あなただけの雛人形」です。近年の住宅事情にあったコンパクトなサイズやインテリアとして溶け込むような木目調の色合いを使ったもの。また、やわらかいパステル調の親しみやすい人形が人気だと言うことで