ウクライナの以前の「穏やかな日常」と「戦禍の現状」を伝える写真展が長崎市で始まりました。 写真を通して戦争と核をめぐる世界情勢を問いかけます。 ロシアによる侵攻前のウクライナの街並みと、戦火によって一変した現在の姿が写し出されています。 長崎市のナガサキピースミュージアムで始まった写真展、「ウクライナ 時の記録」。 企画したのは被爆者の小川 忠義(81)です。