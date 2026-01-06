ドイツで女2人から暴行を受けた中国人留学生の男性が反撃して相手を負傷させる事件があった。中国メディアの紅星新聞が6日付で報じた。現地警察によると、事件があったのは1日午後1時20分ごろ。ミュンヘン中央駅の地下通路で現地の大学の博士課程に在籍する32歳の徐（シュー）さんがエスカレーターを下りていたところ、ハンガリー国籍の45歳と32歳の女が、中身の入ったビール缶を徐さんの頭部に当てた。女らは後の調べで「手すりに