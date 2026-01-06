芸人・いとうあさこが、1月4日放送の『情熱大陸』（TBS系）に出演。その素顔に反響が集まっている。「おかずクラブのゆいPさんが、いとうさんのすごさを紹介しました。ゆいPさんによると、人の自宅を訪問する番組でスタッフがズカズカ入り込んで撮影を始めた際、ゆいPさん自身は内心『うわぁ』と思うだけだった一方、いとうさんは『何やってんの？ダメだよ！』ときちんと注意していたそうです」（芸能記者）ゆいPの言葉を受け