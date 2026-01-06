部下の女性の体を触るなどしたとして、去年10月に逮捕された熊本市の元職員の男性について、熊本地方検察庁は起訴しないことを決めました。 不起訴処分となったのは、熊本県山鹿市鹿本町に住む熊本市の元職員の男性（48）です。 男性は2024年11月、熊本市のビジネスホテルで部下だった女性の体を触るなど、わいせつな行為をしたとして去年10月に逮捕されました。 警察の調べに対し、男性は「内容が違います。わいせつな行為をし