1995年のテレビシリーズ放送以来、社会現象を巻き起こしてきた『新世紀エヴァンゲリオン』。シリーズ30周年を迎えた2025年から展開されている劇場版リバイバル上映企画「月1 エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026」（通称：月1エヴァ）の第5弾として、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ』が、今週9日より全国で期間限定上映される。【画像】『-46h』『-120min.』の場面写真（全4点）「月1エヴァ」では、シリーズ劇場版全