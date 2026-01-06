依頼者に渡す遺産の売却益を着服したとして、和歌山県警岩出署は６日、同県紀の川市の弁護士の男（４１）を業務上横領の疑いで逮捕した。男は容疑を認め、「株などの投資に使った」と話しているという。発表によると、男は大阪府内の女性（５８）らの依頼で、女性の親族ら十数人が遺産相続した土地などを売却し、売却益を分配する業務を受任。昨年１１月、土地などの購入者から支払われた約５１２万円を横領した疑い。男が今