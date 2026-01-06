大相撲の新大関・安青錦（21＝安治川部屋）が6日、東京都江東区の同部屋で化粧まわし贈呈式に臨んだ。東京山の手ロータリークラブから母国ウクライナと本人をイメージした鮮やかな青色を基調とし、故郷の国鳥コウノトリの刺繍が大きくあしらわれた化粧まわしを寄贈された。「凄く素敵なデザインで早く着けたい。楽しみです」と笑顔を見せた。ウクライナへの支援活動などを行っている東京山の手ロータリークラブ。江中武久会