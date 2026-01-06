羽村仁成（18）が6日、東京・新宿ピカデリーで行われた、南沙良（23）と出口夏希（24）のダブル主演映画「万事快調〈オール・グリーンズ〉」（児山隆監督、16日公開）完成披露上映会に登壇。作品が好きすぎて、出品され、自身もレッドカーペットセレモニーに参加した東京国際映画祭で、25年10月30日、同11月1日に行われた上映2回とも、プライベートで見に行ったと明かした。羽村は、東京国際映画祭について聞かれ「プライベートで2