Photo: 田中裕康 この記事は2025年10月6日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。末っ子が自転車に乗れるようになり、私、妻、子ども２人の自転車4台体制となった我が家。先日「涼しくなってきたので、みんなで自転車に乗ってピクニックに出かけようか」という話になったのですが、ここでまさかの障