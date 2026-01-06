2025Ç¯12·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦#2i2¡Ê¥Ëー¥Ë¡Ë¤Î¸µ¥á¥ó¥Ðー¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Å·±©´õ½ã¤¬¡¢5Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤¡×ºÇ¿·¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ô¤ÁT¡õ¥Ê¥ÞµÓ¤ÎÇË²õÎÏ¡¢Ä©È¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ã¡ª 7Æü¤Ë3rd¼Ì¿¿½¸¡ÖBONUS¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ëÅ·±©¤¬¡¢Æ±ºî¤Î¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤â¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÉ÷¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê