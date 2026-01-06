2026年が始まりましたが、去年は観測史上初めて6月に梅雨が明け、そこから厳しい暑さが長く続きました。「四季」ならぬ「二季」という言葉も流行りました。 ことしはどんな天気の一年となるのでしょうか。東杜和（ひがし・とわ）気象予報士の「お天気メモ」はこちらです。『2026年、天気はどうなる？午年の天気には法則あり？』1月のこの時期に、梅雨や夏の天気を予想することは不可能です。そこで今回は干支に着目し、過去の午