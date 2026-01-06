浜岡原子力発電所の再稼働審査で、中部電力が地震の揺れを小さく見せていた疑いがあることが分かり、再稼働をめぐる審査は停止されました。 【写真を見る】中部電力“データ不正”は｢耐震性を確保する上で最も重要｣な審査項目 福島第一原発の事故後に“安全性”厳格化も…なぜ？ 浜岡原発の再稼働審査は停止【大石邦彦解説】 “データ不正”は、原子力規制庁の担当者が「耐震を確保する上で最も重要」だと話す審査項