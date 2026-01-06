この年末年始に県内の新幹線や特急列車を利用した人は前の年に比べて6パーセント増えたことがJRのまとめでわかりました。JR東日本長野支社によりますと、12月26日から１月4日までの10日間で北陸新幹線や管内を走る特急列車を利用した人は、およそ103万6000人で、前の年に比べて6パーセント増えました。北陸新幹線は、「82万4000人」と前の年から7パーセント増加。中央東線は、16万1000人で3パーセント増え