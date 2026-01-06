７人組ボーイズグループ「ＴＡＧＲＩＧＨＴ」が６日、東京・日本青年館ホールで初のショーケース「ＴＡＧＲＩＧＨＴｓｈｏｗｃａｓｅ−ＲＥＶＥＡＬａｓ１−」（７日開幕、１０日まで全６公演）に向けた前日リハーサルを公開した。「ＴＡＧＲＩＧＨＴ」は、ｔｉｍｅｌｅｓｚの追加メンバーを決めるオーディション番組「ｔｉｍｅｌｅｓｚｐｒｏｊｅｃｔ」（通称・タイプロ）で注目を集めた西山智樹、前田大輔が中心となっ