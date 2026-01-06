お笑いコンビ・エレキコミックのやついいちろうが６日、自身のＳＮＳで、妻でタレントの松嶋初音が第１子を出産したことを発表した。両手に収まるわが子の写真とともに、夫婦連名で「この度、２０２６年１月５日８時２３分に第１子を無事出産致しました事をご報告させて頂きます。お陰様で母子ともに健康です」と報告。「お腹の中にいる時から産まれる時までずっと親孝行な子だったので、産まれてからはたくさんのわがままを聞