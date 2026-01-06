国土交通省は6日、昨年12月に大阪（伊丹）発青森行き日航2151便エンブラエル190（乗客乗員65人）が飛行中に揺れ、乗客1人が腰椎骨折の重傷を負う航空事故があったと発表した。運輸安全委員会が航空事故調査官2人を指名した。国交省によると、事故は昨年12月8日午前8時半ごろ、秋田県付近の上空で発生。機体の降下中に気流の乱れで揺れた可能性があり、立っていた乗客が尻もちをついたとみられる。日航機はそのまま飛行して青森