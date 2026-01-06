俳優の南紗良（２３）と出口夏希（２４）がＷ主演の映画「万事快調〈オール・グリーンズ〉」（１月１６日全国公開）の完成披露上映会が６、都内で開催された。トークコーナーで２０２６年の目標を聞かれた南が掲げたのは超シンプルに「健康」。ただ理由について問われると、昨年に買った占い本の影響を挙げ「健康に気をつけないと生命の危機みたいなことが書かれていた」と明かし、「逆に健康に気をつければ仕事もプライベート