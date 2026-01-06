チェルシーはヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）やFIFAクラブワールドカップ2025でクラブを優勝に導く手腕を見せたエンツォ・マレスカ前監督を1月1日に解任。新指揮官は同じコンソーシアムが所有し、姉妹クラブとも言えるストラスブールを指揮するリアム・ロシニアー氏が有力視されている。イギリス『The Guardian』によれば、チェルシーは新指揮官を数日以内に発表するだけでなく、レアル・マドリードに所属するブラジル代表F