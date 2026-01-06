マンチェスター・ユナイテッドは5日、ルベン・アモリム監督を解任したことを発表し、指揮官との別れを決断した。今後はクラブOBであり、ユースを指揮していたダレン・フレッチャー氏が暫定的にチームを率いることになったが、アモリム解任による様々な変化がユナイテッドに起こる可能性があるという。そんななか、英『Mirror』は現在バルセロナへレンタル移籍中のマーカス・ラッシュフォードの将来にも影響を与えるかもしれないと