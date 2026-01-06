旅の楽しみの1つでもある駅弁が、今年も大集合しています。鹿児島市の百貨店で6日から「有名駅弁」と全国の「うまいもの」を集めた物産展が始まりました。鹿児島市の山形屋で6日から始まった「有名駅弁とうまいもの大会」。北海道物産展でもお馴染み、「多聞天」の海鮮丼や…。旨味あふれる近江牛のステーキを堪能できる贅沢な弁当。15路線、22の駅で販売されている駅弁など、約40種類が集まりました。うまいもの大会に