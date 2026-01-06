ビデオリサーチは６日、テレビＣＭに関するデータベース「テレビＣＭ速報」から１月１〜３日の三が日を対象に、関東地区でオンエアされたテレビＣＭ動向を発表した。ＣＭ露出タレントでは、「第一生命グループ」「ＳＣＳＫ」などに出演した今田美桜が２９７本（４８７５秒）で１位を獲得。２位は「日鉄興和不動産」など１９２本（３６９０秒）に出演した横浜流星。３位は「ダイハツＴＡＦＴ」など１２３本（３１６５秒）に出