お正月ムードから日常に戻る今週、東京都内にあるスーパーにはセール品を求めて多くの客の姿が見られました。東京・江東区の「コモディイイダ食彩館 亀戸店」の店頭では、特売日となった6日、アメリカ産の塩ざけやノルウェー産の塩サバが1パック300円（税抜き）で売られていました。そして、豚肉や鶏肉は100グラム100円、さらに生シイタケも100円。続々と客は、お買い得商品に手を伸ばしています。買い物客からは「年末年始にぜい