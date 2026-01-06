米軍によるベネズエラへの攻撃を巡り、抗議する市民ら＝６日、米海軍横須賀基地正門ゲート前米国のトランプ政権がベネズエラを攻撃し、マドゥロ大統領を拘束したことを巡り、横須賀市内で平和運動に取り組む市民団体「非核市民宣言運動・ヨコスカ」は６日、同市本町の米海軍横須賀基地ゲート前で抗議集会を開いた。約５０人が「米軍によるベネズエラ攻撃は国際法違反！」「アメリカの侵略行為を許さない！」と書いたプラカードを