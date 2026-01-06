ファミリーマートは1月6日、「こってりやみつき!町中華」と題し、中華メニュー全7商品を全国のファミリーマートで発売した。こってりやみつき!町中華毎年2月に実施している中華メニューの祭典「こってり中華」を、今年は「こってりやみつき!町中華」として展開する。こってり感とやみつきになる味わいにこだわり、行きつけの町中華のように毎日食べたくなる味わいに仕上げた。「こってり炒飯おむすび」(213円)「こってり炒飯おむす