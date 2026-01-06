北九州市の武内市長が6日、持続可能な「新たな都市像」を発表しました。 北九州市の武内市長は会見で、持続可能な新たな都市像として「ネクストホライズン・サステナブルシティ」を掲げました。これは、国ではなく都市が世界の課題解決を導くという考え方です。北九州市が深刻な公害を克服してきた歴史や、人口減少と少子高齢化が進む中で新たな価値を作り出そうとしていることを世界に示し、持続可能な都市として存在感を高め