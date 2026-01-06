今年の箱根駅伝の山下り「6区」で区間記録まであと1秒に迫った飯田市出身で創価大学の小池莉希選手がふるさとに帰り、６日、佐藤市長に結果を報告しました。６日、地元・飯田市の佐藤健市長を訪ねたのは今年の箱根駅伝で活躍を見せた創価大学3年の小池莉希選手です。小池莉希選手「今年はチームの主軸として区間記録に迫る区間賞を獲得して走ることができました」3年連続の出場となった箱根駅伝で今年初めて山下りの「6区」