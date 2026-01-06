フランス・パリ発のメゾンブランド、ロンシャンから新たなバッグコレクションが登場します。忙しくもエネルギッシュに日常を生きる“現代のパリジェンヌ”をイメージし、機能美と洗練を兼ね備えたデザインに注目。仕事もプライベートも軽やかに行き交う毎日に、上質な相棒を迎えたくなるラインナップです。 働く毎日を支えるLe Smart 新コレクション「Le Smart(ル スマート)」は、しなやかなカーフス