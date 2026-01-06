6日午前10時18分ごろ、島根県と鳥取県で震度5強を観測する地震がありました。そこで、今回の#みんなのギモンでは、「鳥取・島根で震度5強長周期地震動とは？」をテーマに、日本テレビ・社会部災害担当の藤吉有咲記者が解説します。■鳥取西部、島根東部で震度5強気象庁によると、6日午前10時18分ごろ、鳥取西部、島根東部で震度5強を観測する地震が発生しました。地震の規模を示すマグニチュードは6.4、震源の深さは11キロでした