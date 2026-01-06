銚子漁港で水揚げされたサンマ＝2025年9月、千葉県銚子市全国さんま棒受網漁業協同組合（全さんま）は6日、2025年の全国のサンマ水揚げ量が、24年に比べ約1.7倍の6万4737トンだったと発表した。水産庁によると、日本の漁獲量は国・地域別で24年にトップだった台湾を上回り、首位に返り咲く見通し。ただ、30万トン超を漁獲した07〜09年と比べると2割程度の水準だ。近年は記録的な不漁が続いたが、25年は親潮が想定より日本側に