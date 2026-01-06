南沙良（23）が6日、東京・新宿ピカデリーで行われた出口夏希（24）とのダブル主演映画「万事快調〈オール・グリーンズ〉」（児山隆監督、16日公開）完成披露上映会に登壇。26年の目標を聞かれ、フリップに「健康」と書いた。その心を聞かれると「去年、2026年の占いの本を買ったら『健康に気を付けないと、生命の危機』みたいなことが書かれていて」と明かした。「逆に、健康に気を付ければ全部…仕事もプライベートも、うまくい